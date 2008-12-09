Депутат НУ-НС відкликає свій голос за обрання Литвина

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ написав заяву про відкликання свого голосу за ухвалення рішення про обрання Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради.

По це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС з посиланням на М.КУЛЬЧИНСЬКОГО.

“Я не брав участі в голосуванні за проект постанови про обрання Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради. Я переконаний, що всі кадрові питання повинні вирішуватись після офіційного підписання коаліційної угоди”, - сказав народний депутат.

За його словами, картка спрацювала без його відома.

“Я написав заяву про відкликання свого голосу, оскільки не голосував за проект постанови про обрання ЛИТВИНА на посаду голови парламенту”, - наголосив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати обрали В.ЛИТВИНА головою ВР. За це рішення, за даними сайту парламенту, проголосували 244 депутати із 422 зареєстрованих у залі.