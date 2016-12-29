В АП розповіли, яка країна гальмує "безвіз" для України

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

"Затримка сталася через позицію окремих країн-членів, яким дуже важко перетнути психологічний рубіж у частині візової лібералізації з однією з найбільших країн Європи. Зараз я говорив би про Францію. Незважаючи на те, що французька сторона сприймає цей факт чутливо, його треба визнати. Сподіваюся, що Франція не буде затягувати технічні процедури до моменту проведення президентських виборів у квітні 2017 року", – зазначив Єлісєєв.

Читайте такожПосол ЄС про терміни надання "безвізу" Україні та ратифікації асоціації: сподіваюся на першу половину 2017-го

За його словами, з упевненістю можна сказати, що 2017-й стане роком візової лібералізації відносин між Україною та ЄС.

"Однак я завжди говорив, говорю і буду говорити, що треба ухилятися від конкретних часових рамок для того, щоб не дезорієнтувати оптимістів й не дати нову "їжу" для песимістів", – підсумував заступник глави АП.

Раніше у Європейському парламенті детально пояснили, як буде остаточно прийнятий механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського союзу з третіми країнами, а також розповіли про тимчасові рамки, коли будуть розпочаті міжінституційні переговори про надання безвізового режиму Україні.