У БЮТ думають, що Тимошенко почне знімати міністрів вже завтра

Верховна Рада України завтра на пленарному засіданні планує розглянути пакет антикризових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам за підсумками Погоджувальної ради повідомив заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, порядок денний ВР був сформований комітетами парламенту.

Крім того, сказав А.ПОРТНОВ, не виключено, що завтра уряд запропонує певні кадрові зміни у складі Кабінету міністрів, Антимонопольному комітеті та у Фонді державного майна. «Але першими будуть розглядатися антикризові закони», - сказав він.

Водночас А.ПОРТНОВ наголосив, що не може повідомити, які саме кадрові зміни готуються