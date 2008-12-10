Бажаючим поїхати до Таїланду у МЗС радять дивитися телевізор

МЗС України рекомендує українським громадянам, які планують відвідати Королівство Таїланд, стежити за новинами про розвиток подій у цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, внутрішньополітична ситуація у Королівстві Таїланд стала менш напруженою, з‘явились ознаки її принаймні тимчасової стабілізації. 2 грудня керівництво Народного альянсу за демократію офіційно оголосило про повне припинення антиурядових акцій протесту. Демонстранти звільнили усі місця проведення акцій, зокрема, аеропорти Суварнабум та Дон Муанг, а також Будинок уряду. Під час згаданих акцій жоден іноземний громадянин не постраждав.

Повністю відновлено роботу міжнародного аеропорту Суварнабум. Влада Таїланду запевнила, що будуть вжиті додаткові заходи безпеки для попередження можливості захоплення аеропорту в майбутньому. Життя в столиці та країні в цілому продовжується у звичайному режимі. Загрози безпеці туристів наразі немає.

Разом з тим, остаточного врегулювання ситуації в країні не досягнуто.