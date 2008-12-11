У НАТО кажуть, що вступ України в альянс піде на користь Росії

У НАТО сподіваються, що Росія не погрожуватиме Україні і Грузії в процесі зближення з Альянсом.

Про це в інтерв`ю російській газеті «Коммерсант»від 11 грудня сказав представник Генерального секретаря НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

Зокрема, він зазначив, що відмова Альянсу надати Україні і Грузії ПДЧ не пов`язана з тиском Росії.

«Так, не було ухвалено ніякого рішення щодо ПДЧ для України і Грузії, зате ухвалено рішення посилити підтримку цих держав, щоб вони змогли досягти натовських стандартів. Це дійсно основоположний принцип для НАТО: будь-яка європейська демократична держава може обрати для себе членство в будь-якому союзі», - сказав він.

«Я вам скажу ясно: якби ці дві держави хотіли зблизитись з Росією або увійти до якихось структур колективної безпеки, ми ніякого тиску не чинили б і не погрожували б їм. І ми чекаємо того ж від будь-якої третьої сторони, якщо ці держави оберуть зближення з НАТО», - сказав він.

Дж.АППАТУРАЙ нагадав, що союзники по НАТО вирішили, що Україні і Грузії потрібно провести додаткові реформи.

Він зазначив, що з боку Росії «існує серйозне нерозуміння» в питанні прагнення України і Грузії інтегруватися до Альянсу.

«Ми не бачимо у Росії ворога. І тому не вважаємо, що поліпшення в забезпеченні безпеки Європи представляє загрозу для Росії. І якщо Грузія і Україна оберуть шлях інтеграції в НАТО, це зовсім не означає для нас, що вони віддаляються від нашого важливого партнера, якою є Росія. В англійській мові є прислів`я - "з припливом піднімаються всі човни", і ми вважаємо, що забезпечення більшої безпеки в Європі означає велику безпеку і для Росії», - наголосив Дж.АППАТУРАЙ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня 2008 року ухвалила рішення підсилити співпрацю з Україною і Грузією, зокрема, шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні і Грузії.

9 грудня директор Департаменту загальноєвропейської співпраці Міністерства закордонних справ РФ Володимир ВОРОНКОВ заявив, що, відмовивши Україні в наданні Плану дій щодо членства в НАТО, Альянс продемонстрував увагу до позиції Росії з цього питання.