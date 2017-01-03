Клімкін та Курц ознайомлюються з обстановкою в районі Маріуполя (фото)

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у Twitter.

МЗС розмістило світлину, як міністри в'їжджають в один із населених пунктів Донецької області в супроводі представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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За даними МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

Клімкін та Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.