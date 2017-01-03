Попереду насичена програма: Клімкін і Курц прибули в Маріуполь (фоторепортаж)

Про це повідомляє МЗС України в Twitter.

"Павло Клімкін і Себастьян Курц прибули в місто Маріуполь. Попереду насичена програма", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, обумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією благодійних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

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Клімкін і Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, в тому числі щодо розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, на зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу і верифікації виконання Мінських домовленостей.

Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Клімкін і Курц дадуть прес-конференцію для ЗМІ.