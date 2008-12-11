Кендзьор і Президент зійшлися: Тимошенко пропонує демагогію

Проект коаліційної угоди, запропонований Блоком Юлії Тимошенко, є «суцільною демагогією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР.

За його словами, така позиція висловлювалася багатьма членами «Нашої України» під час зустрічі з Президентом України.

На запитання УНІАН, чи таку позицію поділяє Віктор ЮЩЕНКО, Я.КЕНДЗЬОР відповів: «Це моя особиста оцінка і великої частини фракції, і тут є схожість позицій з Президентом України».

Він зазначив, що йшлося про необхідність підписання коаліційної угоди, яка «буде працювати на національні інтереси України».

Я.КЕНДЗЬОР сказав, що у проекті коаліційної угоди, запропонованої БЮТом, є найголовніший для цієї фракції пункт про те, щоб у найкоротший термін затвердити програму уряду і після цього «уряд дістає індульгенцію і його не можна зачіпати». За словами депутата, все інше «є демагогією».

Я.КЕНДЗЬОР також зазначив, що під час зустрічі було піддано критиці варіант бюджету на 2009 рік, який формується урядом. Він зазначив, що йдеться про «абсолютно популістський» проект бюджету, який «заводить країну у повну безвихідь, де будуть проблеми із виплатою пенсій і з фінансуванням бюджетних галузей”.