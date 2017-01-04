Клімкін і Курц погодилися з необхідністю посилити технічне оснащення СММ ОБСЄ на Донбасі
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц дійшли розуміння щодо необхідності подальшого посилення технічного оснащення СММ ОБСЄ у Європі.
Як йдеться у заяві МЗС України, сьогодні міністри відвідали населені пункти Виноградне та Пищевик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав змогу ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі.
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"Значна увага в ході візиту приділялася питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу місії, у тому числі її технічного оснащення", - йдеться у повідомленні.
Також сказано, що Курц висловив запевнення у готовності Австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом у цьому зв’язку має стати досягнення сталого припинення вогню", - заявляють в українському зовнішньополітичному відомстві.
"Цьому також сприяло б забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей", - підсумували в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня Австрія перейняла від Німеччини головування в ОБСЄ у 2017 році.