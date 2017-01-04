Клімкін і Курц погодилися з необхідністю посилити технічне оснащення СММ ОБСЄ на Донбасі

Як йдеться у заяві МЗС України, сьогодні міністри відвідали населені пункти Виноградне та Пищевик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав змогу ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі.

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"Значна увага в ході візиту приділялася питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу місії, у тому числі її технічного оснащення", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Курц висловив запевнення у готовності Австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом у цьому зв’язку має стати досягнення сталого припинення вогню", - заявляють в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Цьому також сприяло б забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей", - підсумували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня Австрія перейняла від Німеччини головування в ОБСЄ у 2017 році.