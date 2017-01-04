Чубаров про заяву Ле Пен щодо анексії Криму: кандидат у президенти Франції відпрацьовує позичені у Путіна гроші

17:41, 04 січня 2017
Політика
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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що своїми заявами кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відпрацьовує позичені гроші у Путіна.

Марін Ле Пен / REUTERS

Чубаров висловив сумнів, що Ле Пен стане президентом Франції, а саме задля проведення передвиборчої кампанії вона позичала гроші, передає 24 канал.

"Марін Ле Пен отримала 9 мільйонів кредиту в Росії. Всі це знають, хоча він був оформлений через чесько-російський банк. Потрібно ставитися до цих заяв як до купленої Росією думки", – заявив він.

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Чубаров зауважив, що попри твердження про законність дій Росії в Криму, французький політик вжила слово "анексія", котре означає насильницьке приєднання, тож словосполучення "справедлива анексія" є щонайменше дивним.

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. "Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії", - сказала вона.

Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд до України через її заяву щодо Криму та направили в МЗС лист для погодження такої заборони.

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Теги: #Крим#Україна#анексія