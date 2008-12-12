Верховна Рада сьогодні перейматиметься амністією і бюджетом

Верховна Рада сьогодні розглядатиме законопроект про амністію та підготовлені урядом зміни до бюджету-2009.

Також в українському парламенті чекають на звіт голови Нацбанку Володимира Стельмаха.

Тим часом коаліційна угода – на стадії останніх узгоджень. Їх проведе фракція "Наша Україна - Народна самооборона" перед засіданням Верховної Ради.

Напередодні питання створення коаліції НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина нашоукраїнці обговорили з Президентом, який наголосив на необхідності спільних позицій в ухваленні антикризових заходів. Усі їх затвердять, якщо буде злагодженість у роботі депутатів, заявив напередодні і новий спікер парламенту, який теж спілкувався з главою держави.

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України: "Якщо Верховна Рада може попрацювати до кінця наступного року злагоджено, будуть спільні позиції, спільний підхід, думаю, що це вселить надію в людей і дасть відповідний результат".

ICTV