Черновецький і Яценюк ведуть переговори з УРП «Собор» - ЗМІ

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і екс-голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК ведуть переговори про об`єднання з УРП «Собор».

Про це пише газета «Коммерсант-Украина», посилаючись на свої джерела.

Зокрема, за інформацією видання, і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і А.ЯЦЕНЮК отримали запрошення взяти участь у роботі з`їзду Української республіканської партії "Собор", який відбудеться в цю суботу, 13 грудня.

Причому, за даними газети, голова Християнсько-ліберальної партії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і А.ЯЦЕНЮК, якого пов`язують з партією "Демократичний фронт", незалежно один від одного ведуть переговори з головою УРП "Собор", народним депутатом Анатолієм МАТВІЄНКОМ (НУ-НС) про злиття своїх політичних сил.

"Партійне керівництво розглядає обидва варіанти, - повідомило джерело газети в УРП «Собор».

За його словами, у разі союзу з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, який націлювався на вибори у Верховну Раду, партії «обіцяно фінансування і всі мандати в місцевих радах, які їй вдасться одержати».

«А.ЯЦЕНЮК же, зі своїм «Демократичним фронтом», поки що перебуває на стадії створення команди, тому ні про що конкретне не йдеться", - зазначило джерело видання.