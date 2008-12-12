У Росії переконують, що Чорноморський флот РФ охороняє Україну

Чорноморський флот РФ забезпечує безпеку не тільки Росії, але й України.

Про це на прес-конференції в Москві заявив генеральний секретар Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) Микола БОРДЮЖА, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Чорноморський флот, який сьогодні базується в Севастополі, забезпечує безпеку і РФ і, перш за все, України», - сказав М.БОРДЮЖА.

При цьому він нагадав, що із цього приводу були заяви міністра оборони Росії.

«На мій погляд, доцільність його (флоту) перебування в Криму очевидна», - сказав М.БОРДЮЖА і наголосив, що в зв`язку з цим є необхідність говорити про продовження договору про базування ЧФ РФ на території України.

У той же час він підкреслив, що якщо Україна не захоче пролонгувати цю угоду після 2017 року, «будуть ухвалені інші рішення».

«Будуть ухвалені такі рішення, які б дозволяли не втратити потенціал забезпечення безпеки на Чорному морі для РФ. Те, що такий потенціал необхідно мати, показали події цього року», - підкреслив М.БОРДЮЖА.