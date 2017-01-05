"Не торгуємо територією України": на Банковій прокоментували заяви Пінчука щодо Донбасу

Колонка за підписом заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва оприлюднена на сайті WSJ, пише Європейська правда.

Позиція АП опублікована під заголовком "Повага до України вкрай важлива для досягнення стабільного миру"

Єлісєєв категорично заперечив можливість компромісу за ключовими пунктами, запропонованими Пінчуком.

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"Не можу погодитися із його закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії", - заявив Єлісєєв.

У статті перераховані три ключові позиції України.

"Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України", - наголосили в АП.

"Ні – торгівлі територією України, будь то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир", - пише Єлісєєв, реагуючи на пропозицію Пінчука.

"Ні виборам на Донбасі, доки російські (військові) чоботи лишаються на українській землі", - додав він. На думку АП, "домовленості на умовах Росії є неправильною політикою".

Як відомо, Пінчук вважає, що умов для проведення справедливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу не можливо досягнути, поки Україна не відновить там свій повний контроль, але запропонував не звертати увагу, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, та спробувати провести там місцеві вибори.

Також він пропонує подумати над тимчасовою відмовою від членства в Європейському Союзі та від набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в короткостроковій і середньостроковій перспективі.