Президент України Віктор ЮЩЕНКО збирає екстрену нараду з приводу відключення теплопостачання та великої заборгованості по виплаті зарплати.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО, «об`єктивні цифри говорять про те, що заборгованість із заробітної платні у бюджетній сфері продовжує зростати, незважаючи на твердження уряду про вщухання кризи в українській економіці».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав, що Президент України уже висловлював занепокоєність з приводу накопичення заборгованостей по зарплаті. У відповідному листі, направленому до Кабінету міністрів ще у листопаді, Президент констатував, що уряд випустив з-під контролю одне з найбільш соціально важливих питань і не вживає дієвих заходів щодо його вирішення.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, тримаючи цю ситуацію на контролі, глава держави доручив місцевим державним адміністраціям надати дані про стан виплати заробітної платні у кожному регіоні України.

Відповідно до них, на 1 січня поточна заборгованість складатиме 461,2 мільйона гривень, прострочена заборгованість – 48,38 мільйона гривень.

На початок року найбільші суми заборгованостей перед працівниками бюджетної сфери виникнуть у Дніпропетровській області – 87 мільйонів, Вінницькій – 62,3 мільйона, Чернігівській – 64, 7 мільйона, Донецькій – 36,3 мільйона гривень. При цьому найбільше від несвоєчасної виплати зарплатні постраждали працівники закладів освіти та охорони здоров`я.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що реагуючи на цю ситуацію, В.ЮЩЕНКО в екстреному порядку призначив нараду з головами місцевих держадміністрацій, предметом якої стане пошук шляхів подолання таких заборгованостей бюджету перед людьми, робота яких має соціально значимий характер.

Під час наради також буде обговорено проблеми масового відключення теплопостачання. Попередження про це надходять з різних регіонів України, у тому числі й з Києва.

«Таким чином, весь робочий графік глави держави на 16 грудня буде присвячено спільному з представниками місцевої влади та експертами напрацюванню рішень, які мають мінімізувати прояви економічної кризи, що безпосередньо стосуються кожної людини. Було б добре, якби прем`єр-міністр перед тим, як заявляти, що економічну кризу вилікувано, подивилася на дані статистики та в очі людям, які не отримали своєї зарплатні», – повідомив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.