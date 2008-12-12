БЮТ знайшов у Києві діру, куди витікає гаряча вода

Київський осередок Блоку Юлії Тимошенко 18 грудня проведе мітинг, на якому висловить незгоду з діями Київського міського голови та його оточення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського осередку БЮТ.

Зокрема, Київський БЮТ розцінює відключення гарячої води у столиці в зимовий період як “соціальний геноцид киян”.

Прес-служба нагадує, що вчора, 11 грудня, компанія "Київенерго" припинила гаряче водопостачання адміністративних будівель та житлових будинків Києва. Без гарячої води залишилися мешканці Троєщини, Лісового масиву, Оболоні, Куренівки, Виноградара, Подолу, Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Русанівки, Березняків та Теремків. Як заявило керівництво АК "Київенерго”, причинами обмеження газопостачання стала довгостокова відсутність компенсацій Київської міської державної адміністрації витрат компанії на виробництво та постачання тепла.

«Мешканці столиці не мають відповідати за непрофесійні дії міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, особливо у випадку, коли проблеми з бюджетом міста та з тарифами на ЖКГ – це наслідок «конструктивної» стратегії мерської команди та «креативного» підходу до роботи», - наголошують київські БЮТівці.

Київський осередок БЮТ нагадує, що дотації житлово-комунальному господарству закладаються у бюджет Києва. «Але розтринькані та вкрадені на виборах кошти з міського бюджету утворили ту діру, яка стала місцем, куди витікає гаряча вода зі столичних будинків. Особливо, коли вартість комунальних послуг з Нового року підвищується у 3-5 разів», - наголошують вони.

«Проблему неплатежів компанія «Київенерго» намагається вирішити за допомогою гітлерівських методів – жорстоко і цинічно”, - йдеться в заяві.

В Київському осередку БЮТ зазначають, що навряд чи мер був не поінформований про припинення постачання гарячої води, і звинувачують його в бездіяльності.

Київський осередок БЮТ закликає киян відстоювати свої права та інтереси, не миритися зі здирництвом, що “йде з владних кабінетів Хрещатика, 36”.

БЮТ запрошує мешканців столиці прийти на мітинг, що відбудеться 18 грудня о 10:00 біля КМДА та висловити свою незгоду з діям міського голови та його оточення, повідомили у прес-службі Київського осередку БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ заявив нашому агентству, що АК «Київенерго» не зможе відновити гаряче водопостачання доти, доки Київська міська державна адміністрація не перерахує компанії заборгованість з компенсації різниці в тарифах і не поліпшить платіжну дисципліну бюджетних і комунальних організацій.