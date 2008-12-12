Київ повторить долю Алчевська?

Припинення постачання гарячої води до адміністративних та житлових будинків Києва може призвести до техногенної катастрофи. Про це заявив один з лідерів блоку Віталія Кличка, депутат Київради Дмитро Андрієвський.

«За 9 місяців Київська адміністрація для забезпечення безперебійного та сталого функціонування енергетичного комплексу столиці виділила всього 54,3% коштів з 501 млн. грн, передбачених бюджетом. Зараз чиновники КМДА запевняють, що коштів на компенсацію тарифів у міста немає. Відсутність коштів – свідчення непрофесіоналізму адміністрації Черновецького, яка перед виборами хизувалася найбільшим за всю історію бюджетом», - зазначив Андрієвський.

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 обслуговують житлові масиви Харківський, Позняки, Осокорки, Теремки, Русанівку, Березняки, Троєщину, Лісовий, Куренівку, Виноградар, Оболонь та Поділ. Практично більше 5000 багатоквартирних житлових будинків, 233 школи, 276 дитячих садків та кілька сотень закладів охорони здоров`я залишаться без тепла.

«Міська влада повинна вжити негайних заходів щодо забезпечення населення теплою водою. Морози, що насуваються на Україну, можуть призвести до техногенної катастрофи, системних аварій у мережах гарячого водопостачання та опалення – і тоді алчевська трагедія повториться у Києві, але у незрівнянно збільшеному масштабі», - наголосив Андрієвський.