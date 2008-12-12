У СП хочуть, щоб «пацієнти» знали все про шокову терапію від Тимошенко

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що в Україні склалася загрозлива ситуація з фінансуванням і виконанням життєво важливих загальнодержавних програм, оскільки більшість із них уряд заморозив і фактично відклав до кращих часів.

Про це йдеться у коментарі Р.БЕЗСМЕРТНОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, комплексну програму ліквідації наслідків підтоплених територій на 1 грудня 2008 року виконано лише на 34%, Програму збереження і використання об`єктів культурної спадщини на 2004-2010 рр. – на 38%, Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 рр. – на 35%.

За даними чиновника, незадовільно реалізуються урядом Державні програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 рр. – 41% та «Шкільний автобус» – 51%.

Крім того, критична ситуація склалася із виконанням Програми «Питна вода України» на 2006-2021 рр., яку профінансовано лише на 13%. При цьому в окремих регіонах ситуація є просто катастрофічною. Скажімо, у Хмельницькій області програму профінансовано на 1%, у Сумській – на 2,5%, Одеській – на 8%, додав заступник глави Секретаріату Президента.

«Абсолютно очевидно, що вплив економічної кризи на погіршення наведених показників є мінімальним. Головною причиною блокування стратегічно важливих програм є нераціональний вибір бюджетних пріоритетів і загалом легковажна бюджетна політика уряду», – наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має прозвітувати перед громадянами щодо стану виконання державного бюджету та ключових бюджетних програм.

«Шокова терапія її урядового консиліуму у вигляді зростання бюджетної заборгованості та відмови від фінансування загальнодержавних програм не має бути для мільйонів «пацієнтів» лікарською таємницею», – наголосив заступник глави Секретаріату Президента.