Зварич кається: він неправильно зрозумів Ющенка

Заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявляє, що неправильно зрозумів позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА відносно створення коаліції трьох фракцій – НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив журналістам після закінчення засідання фракції НУ-НС.

За словами Р.ЗВАРИЧА, сьогодні на засіданні фракції представник Президента, заступник глави Секретаріату Президента Петро ОЛІЙНИК заявив, що В.ЮЩЕНКО вважає, що коаліційна угода має бути не декларативним, а дієвим механізмом.

Крім того, за словами Р.ЗВАРИЧА, Президент вважає, що на даний момент у проекті коаліційної угоди не містяться дієві механізми, які б дозволили її виконати.

Він зауважив, коли йдеться про виконання певних зобов’язань, то потрібно розуміти, хто за що відповідає і хто буде здійснювати виконання цих конкретних зобов’язань.

«Я переконаний в тому і приношу вам свої вибачення, що я помилився у своїй попередній оцінці Президента», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, Р.ЗВАРИЧ заявив, що Президент проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” у коаліцію з фракціями БЮТ та Блоку Литвина.