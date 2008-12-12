Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у неї вдома два дні не було газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, які поцікавились, чи є у неї вдома гаряча вода.

«У мене, наприклад, два дні не було газу… Однак всі ми живемо в Києві і потерпаємо всі, хто обирав цього мера», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона закликала киян у майбутньому серйозніше підходити до виборів міського голови. «Хочеться, щоб кияни трошки краще обирали, оскільки… Всі обіцянки, підкуп закінчується сиром в мишоловці», - сказала вона.

«Хочеться, щоб в подальшому ЧЕРНОВЕЦЬКОГО більше не обирали», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії зазначили, що до таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обгрунтованих витрат на виробництво й тарифом на теплову енергію.

12 грудня Київська міська державна адміністрація подала позов до Господарського суду Києва до НАК “Нафтогаз України” й “Укртрансгаз” із вимогою заборонити здійснювати дії щодо відключення газопостачання, а також відновити подачу тепла ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.