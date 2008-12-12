Тимошенко запевняє, що нікому не дасть «розхитати коаліцію»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що ніхто не зможе розхитати існуючу коаліцію і завадити роботі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я відповідально заявляю, що ніякі спроби розхитати коаліцію не вплинуть на роботу парламенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зауважила, що їй приємно визнавати той факт, що з 35 антикризових законів, які знаходяться сьогодні на розгляді у Верховній Раді, за останні дні ухвалено 7.

Вона запевнила: «І далі ми будемо працювати у такій динаміці”.