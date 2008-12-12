Тимошенко запевняє, що нікому не дасть «розхитати коаліцію»
17:03, 12 грудня 2008Політика
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Прем’єр задоволена динамікою у ВР
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що ніхто не зможе розхитати існуючу коаліцію і завадити роботі парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Я відповідально заявляю, що ніякі спроби розхитати коаліцію не вплинуть на роботу парламенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При цьому вона зауважила, що їй приємно визнавати той факт, що з 35 антикризових законів, які знаходяться сьогодні на розгляді у Верховній Раді, за останні дні ухвалено 7.
Вона запевнила: «І далі ми будемо працювати у такій динаміці”.
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