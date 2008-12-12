Тимошенко визнала, що втілює в Україні поради Сороса

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в роботі із запобігання наслідкам світової фінансової кризи уряд враховує ради відомого фінансиста Джорджа СОРОСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні на прес-конференції.

Вона підтвердила, що нещодавно зустрічалася з Дж.СОРОСОМ, і ця зустріч була присвячена пошуку шляхів запобігання негативному впливу світової фінансової кризи на економіку України.

“Всі поради, які він дав, сьогодні втілюються і в закони, і в постанови уряду, вони публічні і ви можете з ними ознайомитися в усіх рішеннях, які сьогодні, власне, і приймаються, щоб запобігти фінансово-економічній кризі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Пояснюючи причину, чому про її зустріч з Дж.СОРОСОМ не було офіційних повідомлень, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не роблю ніяких таємниць зі своїх зустрічей, просто не на кожну зустріч, яку я провожу, я запрошую пресу, просто не хочеться так часто вас перевантажувати роботою».