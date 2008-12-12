Проект коаліційної угоди узгоджений на 90% - Ляпіна

Проект угоди про створення коаліції у складі фракцій блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ та Блоку Литвина узгоджений на 90%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявила народний депутат-“нашоукраїнка” Ксенія ЛЯПІНА.

“Остаточної версії коаліційної угоди ще немає. Сьогодні на своєму засіданні фракція НУ-НС не ухвалювала жодного рішення щодо “коаліції трьох” і вирішила продовжити переговорний процес та провести в понеділок наступне засідання фракції з приводу стану підготовки коаліційної угоди”.

Як повідомила депутат, “змістовна частина коаліційної угоди вже опрацьована, залишилась друга частина щодо регламенту роботи коаліції і розподіл сфер відповідальності. Отже другий етап ми присвятили обговоренню формату коаліції”.

“Зараз треба попрацювати над положеннями щодо розподілу сфер відповідальності”, - зауважила К.ЛЯПІНА наголосивши, що “запропонована угода до її опрацювання носила декларативний характер”.

“Наразі основні положення, прописані в коаліційній угоді, доопрацьовані й узгоджені. Тобто узгоджено і опрацьовано майже дев’яносто відсотків тексту угоди. Це, в першу чергу пункти щодо антикризових заходів, заходи з порятунку економіки країни, заходи для розвитку обороноздатності. Перший етап пройдено, робота над текстом коаліційної угоди триває”, - резюмувала К.ЛЯПІНА.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

12 грудня народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що проект угоди про створення коаліції у складі БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина повністю узгоджено, однак поки що незрозумілі причини зволікання з її підписанням.