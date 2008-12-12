На Прикарпатті депутати райради оголосили голодування

У місті Косів Івано-Франківської області депутати Косівської районної ради оголосили голодування з вимогою звільнення голови ради.

Про це УНІАН повідомили представники ініціативної групи щодо відставки голови райради.

За їхніми словами, вранці 11 грудня депутати Косівської райради Василь БУКАЧУК (член Народного Руху України) і Микола ВЕСЕЛОВСЬКИЙ (БЮТ) на площі перед адміністративною будівлею місцевої влади офіційно оголосили голодування. Вони вимагають звільнення “нашоукраїнця” Руслана ПРИСЯЖНОГО з посади голови райради, якому 10 жовтня 2008 року дві третини депутатів висловили недовіру. Про свою акцію депутати повідомили в усі інстанції, в тому числі й в центральну районну лікарню.

Сьогодні ініціативна група з відставки голови райради мала намір скликати позачергову сесію. Однак сесія не відбулась, оскільки прийшло 47 депутатів. Фактично відбулися депутатські збори, бо за законодавством для прийняття рішення про відставку голови ради необхідно дві третини голосів від її складу.

Голова Косівської районної ради Руслан ПРИСЯЖНИЙ у коментарі УНІАН назвав «повним абсурдом» вимоги голодуючих. За його словами, ініціатори його відставки самі зривали проведення сесій і не давали йому можливості прозвітувати. На його думку, голодування вони намагаються використати для того, щоб «хоч якось виправдати свої дії». Р.ПРИСЯЖНИЙ також повідомив, що на 16 грудня запланована сесія райради, на якій, на його думку, «повністю припинить цей абсурд». «Жодних офіційних вимог немає ні в раді, ні в райдержадміністрації», - додав він.

Довідка УНІАН. Під час сесії Косівської райради 10 жовтня, на якій Р.ПРИСЯЖНОМУ було висловлено недовіру, він перебував у відпустці, а тому прокуратура внесла протест на це рішення, яке згодом скасував суд.

Депутати райради з серпня вимагають від Р.ПРИСЯЖНОГО звіт про роботу, яку вони вважають незадовільною.

До Косівської районної ради обрано 80 депутатів, двоє з яких рішенням суду позбавлені мандатів через партійні порушення.