Черновецький звинуватив Нафтогаз у брехні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що населення столиці на 102% розрахувалося за тепло.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він сказав в інтерв`ю двом телеканалам.

«Категорично відкидаю будь-які заяви «Нафтогазу України» про нібито неплатежі з боку киян за теплову енергію. Це – груба брехня. На сьогоднішній день платежі населення за тепло складають 102%. Я буду вдячний киянам, які підтримають мене в боротьбі за здоровий глузд проти беззаконня НАК «Нафтогаз України», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера столиці, він не дозволить «Нафтогазу» та його керівництву змішувати політику з питанням забезпечення теплом будинків киян.

Мер Києва наголосив, що якщо сьогодні не буде увімкнено тепло в будинках киян, Блок Леоніда Черновецького разом з тисячами мешканців Києва вже з понеділка, 15 грудня, розпочне пікетування НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії зазначили, що до таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обгрунтованих витрат на виробництво й тарифом на теплову енергію.

Сьогодні, 12 грудня, Господарський суд міста Києва за позовом КМДА заборонив НАК «Нафтогаз України» відключати киян від тепла.

Між тим мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Київ не винен “Нафтогазу” жодної копійки. “Сьогодні йдеться про те, що “Нафтогаз” винен “Київенерго” 250 млн. грн. Вони відмовляються проводити залік і вимагають, щоб борг у 200 млн. грн. був погашений у грошах. Це шахрайське рішення, не державне”, - додав він.