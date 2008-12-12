Тимошенко каже, що запросила тільки кращих

На думку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, уряд запросив для консультацій кращих міжнародних радників – компанії Credit Swiss і Black Stone.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні на прес-конференції.

“Ми залучили кращих радників, яких ми вважали за необхідне запросити”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кажучи про достоїнства банку Credit Swiss, вона зазначила, що він консультував уряди Великої британії і Казахстану і має великий досвід роботи в цій сфері. Компанія Black Stone, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, дуже високо оцінена керівництвом МВФ. «Я вважаю, що радники обрані правильно і згідно з чинним законодавством», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд залучає дві іноземні компанії як фінансових радників.

“Ці компанії залучатимуться урядом як фінансові радники. Зараз складна міжнародна фінансова ситуація, і потрібна участь провідних фінансових установ - а ці компанії і представляють провідні фінансові установи - для того, щоб забезпечити приплив і іноземних ресурсів і зовнішнього фінансування», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За пропозицією віце-прем`єр-міністрів Григорія НЕМИРІ і О.ТУРЧИНОВА, уряд схвалив проект договору між Кабінетом міністрів України і компанією Black Stone Group International, яка визначена фінансовим радником уряду. Крім того, як фінансовий радник залучатиметься компанія Credit Swiss для врегулювання питань, пов`язаних із кредитуванням «Укравтодору».