Прокуратура веліла поновити теплопостачання в Києві

Прокуратурою міста Києва проведено перевірку законності обмеження постачання ВАТ «Київгаз» природного газу об’єктам життєзабезпечення столиці і внесено припис щодо негайного поновлення теплопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що під час опалювального періоду 2008-2009 років ВАТ «Київгаз» обмежило поставку природного газу всіх об’єктів споживання теплоенергії, у тому числі об’єктів життєзабезпечення Києва (житлові будинки, лікарні, навчальні заклади, дитячі установи, магазини та інших об’єктів), що є порушенням вимог Закону України «Про теплопостачання» та гарантованих Конституцією України прав.

За результатами перевірки прокуратурою міста Києва на дії ВАТ «Київгаз» внесено припис щодо негайного поновлення теплопостачання для забезпечення житлово-комунальними послугами населення, підприємств та організацій.