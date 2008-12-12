Тимошенко сподівається, що бюджет буде прийнятий цього року

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що державний бюджет 2009 року буде прийнятий Верховною Радою цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні на прес-конференції.

“Бюджет, я сподіваюся, Верховна Рада все ж таки прийме на 2009 рік, хоча він буде достатньо складним (документ). Ми не зможемо показати доходи і видатки, яких очікували до того як розвернулася фінансово-економічна криза. Це буде бюджет дуже напружений для всіх галузей. Але у той же час ми думаємо, що компенсуємо таку лаконічність бюджету залученням потужних інвесторів, які можуть прийти з фінансовими ресурсами, які можна буде використовувати для втілення в життя великих інфраструктурних проектів», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір найближчими днями підготувати проект державного бюджету на 2009 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що бюджет будуватиметься на “складних” макропоказниках, які були розроблені з урахуванням негативного впливу світової кризи на українську економіку.