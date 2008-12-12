Саакашвілі: ніколи жоден грузин не змириться з окупацією

Грузія хоче мати з Росією добрі відносини, сказав президент Грузії Михайло Саакашвілі на зустрічі з цитрусівниками, проведеній у Батумі. Влада вже почала готувати програму "Сезон грузинської культури", який відбудеться в Москві й інших російських містах. "Ми хочемо нагадати росіянам про ті великі культурні зв`язки між Грузією і Росією", - сказав М.Саакашвілі.

Коментуючи зустріч католікоса-патріарха всієї Грузії Ілії II з президентом Росії Дмитром Медведєвим, М.Саакашвілі сказав, що напередодні від`їзду патріарха до Москви він провів з ним зустріч, на якій обговорили послання "передане Д.Медведєву слово в слово".

"Я радий, що всі наші думки патріарх передав слово в слово і висловив свою думку президентові тієї країни, яка здійснила окупацію великої частини території Грузії і продовжує цю окупацію. Його святійшество дуже чітко сказав керівництву Росії, що ніколи жоден грузин не змириться з окупацією регіонів Грузії і привласненням грузинських земель", - сказав М.Саакашвілі.

М.Саакашвілі висловив надію, що обіцянки Росії щодо повернення біженців здійсняться "дуже скоро", і вважає, що діалог між між Грузинською і Російською православними церквями має бути продовжений.

Католікос-патріарх всієї Грузії Ілія II, який очолював грузинську делегацію, їздив до Москви 7 грудня для участі в церемонії похорону патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. В рамках свого візиту католікос провів зустріч з президентом Росії.

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