Суд у Москві почав розгляд позову Затуліна до Наливайченка
або Про невгамовне прагнення до самопіару
Тверський суд Москви приступив до розгляду позову депутата Державної думи РФ, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА до керівника Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з вимогою спростувати звинувачення в порушенні українського законодавства, які стали причиною для встановлення заборони на його в`їзд в Україну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту країн СНД, К.ЗАТУЛІН вимагає визнати такими, що не відповідають дійсності, образливі вислови на свою адресу з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА в його інтерв`ю газеті «Известия» від 22 жовтня 2008 р.
К.ЗАТУЛІН просить суд зобов`язати В.НАЛИВАЙЧЕНКА дати в «Известиях» спростування і стяги з нього 4 млн. руб. Ці кошти депутат має намір направити на підтримку російських шкіл в Україні.
«Прийнявши і ознайомившись з позовом Костянтина ЗАТУЛІНА, Тверський районний суд 11 грудня направив сторонам (К.ЗАТУЛІНУ і В.НАЛИВАЙЧЕНКУ) повістку з викликом до суду на 18 грудня для підготовки справи до судового розгляду. Передбачається, що саме судове засідання може відбутися до кінця року», - йдеться в повідомленні.
К.ЗАТУЛІН повідомив, що задоволений початком розгляду свого позову.
«Я вдячний пану В.НАЛИВАЙЧЕНКУ, що в своєму невгамовному прагненні до самопіару, публікуючись в «Известиях», він дав мені можливість звернутися саме в російський, а не український суд, який пан В.НАЛИВАЙЧЕНКО і його соратники давно залякали: у мене вже була можливість переконатися в цьому в 2006-2007 роках. Тоді, всупереч очевидності, українські суди відхилили мої позови до СБУ, пов`язані з ганебною практикою заборони на в`їзд у помсту за інакомислення. Подивимося, чи вистачить у шефа СБУ сміливості відповісти за свої слова в Росії», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада ц.р. К.ЗАТУЛІН заявив, що має намір подати судовий позов до В.НАЛИВАЙЧЕНКА за звинувачення в порушенні українського законодавства, що стало причиною для заборони йому в`їжджати на територію України.
«Пан В.НАЛИВАЙЧЕНКО збрехав зовсім недавно в інтерв`ю російській газеті «Известия», сказавши, що мовляв, я порушував українське законодавство, і СБУ вірно зробила і довела це в суді, коли забороняла мені в`їзд в Україну», - сказав він.
У жовтні В.НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Известия» заявив, що СБУ вважає, що К.ЗАТУЛІН порушив закон про правовий статус іноземця. «У ньому прописана норма шанобливого ставлення до законодавства, мови і народу. Ми двічі доводили в суді, що ЗАТУЛІН справді здійснював протиправні дії», – пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він також вкотре заявив про відсутність «чорних списків» для громадян РФ в Україні. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ приймає одиничні рішення, а не за списком, забороняючи іноземцям – і не лише росіянам – в`їзд в Україну.