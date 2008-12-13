Литвин боїться, що «крихкий мир» між НУ-НС та БЮТ розвалиться

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що угода про створення коаліції може бути підписана її учасниками із застереженнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в Умані, де перебуває з робочою поїздкою.

За словами В.ЛИТВИНА, на сьогодні необхідно припинити розмови про те, чи існує коаліція. Він нагадав, що відповідно до рішення Конституційного Суду України, коаліція формується фракціями. «Рішення трьох фракцій є. Решта – політичні дискусії», - наголосив голова ВР.

На його думку, ті, хто веде розмови щодо існування коаліції, переслідують мету добитися дострокових парламентських виборів. Водночас, підкреслив голова ВР, в сьогоднішній ситуації такі дострокові вибори є «зухвале насильство над людьми». Як зазначив В.ЛИТВИН, на сьогодні є «крихкий мир» між фракціями НУ-НС та БЮТ, і необхідно зробити все для того, щоб його не зруйнувати.

За його словами, єдине, що необхідно, це дати можливість парламенту «спокійно працювати», ухвалюючи закони.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

12 грудня народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що проект угоди про створення коаліції у складі БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина повністю узгоджено, однак поки що незрозумілі причини зволікання з її підписанням.