Литвин знає, якою мовою мають говорити інститути державної влади

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності прийняття державного бюджету-2009 до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Умані, де він перебуває з робочою поїздкою.

Як підкреслив В.ЛИТВИН, це має бути «чесний бюджет», і всі «інститути влади мають говорити однією мовою – державною, щоб врятувати людей».

За його словами, буде нечесно по відношенню до людей, якщо бюджет не буде прийнятий, і фінансування відбуватиметься на основі бюджету поточного року. На думку В.ЛИТВИНА, це свідчитиме, що «влада сховалася від людей».

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір найближчими днями підготувати проект державного бюджету на 2009 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що бюджет будуватиметься на “складних” макропоказниках, які були розроблені з урахуванням негативного впливу світової кризи на українську економіку.