Син Януковича інвестуватиме у будівництво в Чорногорії, його посередником при продажах стане модель Playboy - ЗМІ

08:47, 10 січня 2017
Політика
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Олександр Янукович, син українського екс-президента-втікача, вирішив вкласти €13 мільйонів в нерухомість у Чорногорії.

Олександр Янукович хоче інвестувати у будівництво в Чорногорії / informer.rs

Спонукала його нібито до цього сербська модель й зірка Playboy Сорайя Вучелич, передає Informer.

За інформацією ЗМІ, Янукович має намір будувати у Чорногорії прибережні квартири та бізнес-об'єкти, а Вучелич буде його посередником під час продажів цих об'єктів.

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Сама Вучелич відмовилася розкривати подробиці угоди із сином Януковича: "Я вам цю інформацію не можу ні підтвердити, ані спростувати".

ЗМІ повідомляють, що Олександр Янукович познайомився з моделлю минулого року на чорногорському узбережжі.

Варто зазначити, що Олександр Янукович потрапив до списку осіб, на яких поширюються санкції ЄС. Ці заходи не забороняють в'їзд до країни, але його активи підлягають конфіскації.

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Теги: #Янукович#інвестиції#Чорногорія