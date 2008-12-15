День народження Луценка: квіти від Тимошенко і дзвінок Ющенка

Вчора міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відсвяткував своє 44-річчя. Як з`ясувала «Сегодня», його привітали всі головні посадовці держави, але - по-різному. Новообраний спікер Володимир Литвин вчора приїхав до іменинника особисто, щоб подарувати ікону. Правда, незважаючи на те, що спікер - історик-професіонал, а міністр - великий любитель історії, ікона виявилася сучасною.

Прем`єр Юлія Тимошенко передала своєму підлеглому великий букет квітів.

Найскромнішим виявилося поздоровлення президента, але Віктор Ющенко подзвонив з самого ранку. Втім, враховуючи відносини, які останнім часом існують між ним і Луценко, дзвінок - це вже немало, пише газета.