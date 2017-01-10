У списку "полонених" Савченко є загиблі і звільнені хлопці: в СБУ провели нараду

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, на засіданні було проведено перевірку цих списків і співставлення їх з офіційними даними, передає "Українська правда".

Участь у засіданні також брав радник голови МВС Арсена Авакова.

На нараді йшлося також про те, як зменшити негативні наслідки публікації списків для процесу звільнення.

Тандіт сказав, що списки є некоректними. "У цьому списку є безвісти зниклі хлопці. Навіть загиблі. Крім того, є ті, хто вже звільнені", - сказав він.

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"Як публікація цих списків допоможе звільненню заручників?! Найефективніші переговори завжди проводились без публічності", - вважає Тандіт.

Він стверджує, що інформації може загрожувати життю заручників. По-друге, рідні полонених можуть стати жертвами шахраїв, які можуть обіцяти інформацію чи допомогу у звільненні.

Тандіт зазначив, що законодавство забороняє публікацію такої інформації. Він зіслався на закон про захист персональних даних і на закон про боротьбу з тероризмом.

Він також нагадав, що спілкувався із Надію Савченко напередодні і намагався її переконати не публікувати списки.

У списках, які навела Савченко, зокрема, немає вченого Ігоря Козловського. Теористи заарештували його в січні минулого року. Також, за інформацією Савченко, бойовики хочуть виміняти в української сторони екс-мера Словянська Нелю Штепу. Всього у списку Савченко є 524 особи.