В СБУ нагадали Савченко, що вона може понести відповідальність за публікацію списків полонених

Про це він сказав в коментарі проекту Радіо Свобода «Настоящее время».

«Звісно, вона з нами не узгоджувала публікацію списків полонених. Повноважень їй ніхто не давав, по-перше. Друге: потрібно говорити, що є закони України, які обмежують громадян України в передачі яких-небудь списків, які пов’язані з персональними данини. Перше – це закон про захист персональних даних, а друге – закон по боротьбі з тероризмом», – сказав Юрій Тандіт.

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Він заявив, що СБУ не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення відповідної інформації.

«СБУ не може застосовувати санкції до народного депутата. Сьогодні відбулася зустріч з радником голови МВС з цього приводу. Зараз ми говоримо про те, що важливо, аби дані, які опублікувала Надія Савченко, не стали причиною чи приводом для того, щоб шахраї не стали виходити на рідних для того, щоб незаконним шляхом збагачуватися, прикриваючись тим, що вони можуть допомогти у звільненні полонених», – сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 10 січня,Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. В них вказано 524 особи.