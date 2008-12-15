Депутати НУ-НС заблукали між Ющенком і фракцією

Половина народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пішла на нараду з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, інші на засіданні фракції схвалили текст коаліційної угоди.

Як повідомив УНІАН представник фракції НУ-НС Віктор ШЕМЧУК, на 10 годину ранку було заплановане засідання фракції, на 11-ту - зустріч з Президентом.

Однак на засідання фракції прийшла лише частина депутатів, решта, за словами В.ШЕМЧУКА, пішли на 10.00 на зустріч з главою держави.

“Я б не хотів думати, що це була спланована акція”, - сказав В.ШЕМЧУК.

За його словами, незрозуміло, чому про перенесення часу зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ повідомили лише частині депутатів фракції.

В.ШЕМЧУК повідомив, що депутати, які не потрапили на зустріч із Президентом, вирішили провести засідання й обговорити текст коаліційної угоди.

“Ми прийняли рішення про те, щоб підтримати коаліцію “Національного розвитку, стабільності та порядку” (у складі БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина – УНІАН), й доручили Борису ТАРАСЮКУ підписати коаліційну угоду від імені фракції”, - наголосив він.

Водночас В.ШЕМЧУК не зміг сказати точну кількість депутатів, які були присутні на засіданні фракції та проголосували за відповідне рішення: “Я точно не рахував, приблизно половина”, - зауважив він.