Литвин: коаліція проголошена, а чи є вона, чи ні - «не є суть важливо»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дасть доручення працівникам апарату парламенту оприлюднити на офіційному сайті ВР документи, що стосуються створення коаліції “трьох”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН пообіцяв обнародувати документи у відповідь на прохання народного депутата України Романа ЗВАРИЧА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), оприлюднити документи, на підставі яких голова ВР зробив повідомлення про створення коаліції трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина, оскільки виникають сумніви щодо юридичного її оформлення.

«Коаліція проголошена», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, для того, щоб ВР працювала, неважливо, чи існує коаліція. «Чи є коаліція - це не є суть важливо», - наголосив В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради зазначив, що парламент почав працювати, і необхідно, щоб всі політичні сили об’єдналися навколо цього.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.