Ющенко вважає, що відставка Семенюк - не на часі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає завчасним і недоречним питання кадрової ревізії у Фонді державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО закликає уряд та коаліцію проводити кадрову політику після формування та оприлюднення соціально-економічних пріоритетів.

На його думку, сьогодні немає документів, що визначають принципи діяльності уряду, зокрема, щодо Фонду держмайна.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що, на переконання Президента, пріоритетним завданням у сфері приватизації є збільшення фінансових надходжень за рахунок ефективного управління, замість бездумного та неефективного розпродажу державного майна в умовах кризи.

«Саме з урахуванням цих завдань має формуватися кадрова політика і призначатися відповідні керівники», - підкреслила прес-секретар Президента.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про призначення народного депутата Андрія ПОРТНОВА (БЮТ) головою Фонду держмайна України. Цей проект постанови розроблений відповідно до подання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 10 грудня ц.р.

12 грудня прем`єр заявила, що висунення кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ було узгодженим рішенням коаліції БЮТ, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Литвина.