Бютівці знайшли питання, яке об’єднає їх з Партією регіонів

Блок Юлії Тимошенко і Партію регіонів сьогодні може об’єднати питання створення спеціальної парламентської комісії з вивчення роботи Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили народні депутати від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН на прес-конференції у Харкові, присвяченій питанню формування коаліції як першого кроку до подолання економічної кризи.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, Україна виграє, якщо вдасться знизити рівень політичного протистояння в суспільстві, в тому числі між парламентською більшістю і опозицією.

На думку В.КАМЧАТНОГО, одним з об’єднавчих факторів могло б стати питання створення спеціальної парламентської комісії з вивчення роботи НБУ.

«Мудрість політиків полягає в тому, щоб шукати не те, що роз’єднує, а в тому, щоб шукати те, що об’єднує», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

«Є тема, - зазначив він, - яка сьогодні на 100% об’єднує нас з Партією регіонів. Це, зокрема, питання створення спеціальної комісії щодо Національного банку. В цьому у нас є повне взаєморозуміння і, я думаю, що найближчим часом така комісія буде створена, щоб розібратися все-таки, куди пішли долари, чому так упала гривня і так далі, тому що ми з вами розуміємо, і по тих матеріалах, які оприлюднені в «Дзеркалі тижня», що там без зловживань не обійшлося».

Водночас О.ФЕЛЬДМАН висловив сумніви у професійності керівництва НБУ, він вважає, що воно потребує змін.

Відповідаючи на запитання журналістів, депутат повідомив, що однією з кандидатур на посаду нового голови НБУ розглядається кандидатура Сергія ТІГІПКА. Але, на думку “бютівця”, претендентів на цю посаду буде більше. «Я впевнений, що таких кандидатур буде більше десятка», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Довідка УНІАН. У Верховній Раді зареєстровано два проекти постанов про утворення Тимчасової слідчої комісії з перевірки діяльності Національного банку України.

Перший проект постанови був внесений 4 грудня депутатом від Партії регіонів Миколою АЗАРОВИМ під назвою “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань щодо перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи”.

Другий проект зареєстрував 8 грудня депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Кирило КУЛИКОВ. Вона має назву “Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування діяльності посадових осіб Національного банку України щодо використання золотовалютних резервів та негативних наслідків діяльності по стабілізації курсу національної валюти”.