Нардепи замкнули у кабінеті адміністратора Промінвестбанку

Тимчасового адміністратора «Промінвестбанку» Володимира КРОТЮКА в його кабінеті заблокували народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член дирекції Тимчасової адміністрації «Промінвестбанку» Андрій ШВЕЦЬ сьогодні журналістам.

У зв`язку з цим прес-конференція, запланована на сьогодні, скасована.

«Я уповноважений заявити, що Володимир КРОТЮК заблокований народними депутатами в своєму кабінеті», - сказав А.ШВЕЦЬ.

Нагадаємо, сьогодні о 15.00 в Центральному офісі «Промінвестбанку» в м. Київ мала відбутися прес-конференція Тимчасового адміністратора «Промінвестбанку» щодо планів стабілізації фінансового стану банку.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (м. Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року.

За даними тимчасового адміністратора В.КРОТЮКА, в листопаді ц.р. австрійський холдинг Slav AG придбав 68% акцій «Промінвестбанку». За його даними 34% акцій банку належать чотирьом юридичним особам, що входять до складу холдингу, – ТОВ «Синергія-фінанс», ТОВ «Сигнус», ТОВ «Пріоритет-Буд» і інвестиційній компанії «Бровари-Інвест», ще 34% акцій знаходяться в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціарами Slav AG є дві фізичних особи – резиденти України.

У ЗМІ власниками бенефіціарних 68% називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.