Черновецькому-меру 500 тисяч київських бабусь замінили матір

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні зібрав журналістів на брифінг, щоб зробити дві короткі заяви: ще раз сказати, з чиєї вини в столиці було відключено тепло та гарячу воду, і зізнатися в любові бабусям і дідусям.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова одразу попередив представників ЗМІ, що брифінг буде коротким: «Я буду стислим», - сказав мер.

«Перша моя заява така: рубильник перебуває в руках Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) – вона сама відключила киян без жодних причин від тепла», - заявив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що поважає Ю.ТИМОШЕНКО, але одразу звинуватив її в брехні.

«Вона обманює, що вона киянка і теж страждала від відсутності гарячої води, тому що її бурова свердловина разом з будинком значно перевищують 20 млн. доларів, і живе вона в Київській області. Це неправда, у неї є будь-яка вода», - сказав мер столиці.

«І наприкінці: я хочу вам публічно зізнатися в своїй любові. Я дуже люблю київських бабусь і дідусів. Я просто їх обожнюю. Я знаю, що вони ніколи мене не кинуть. Вони ніколи не повірять, що я навіть здатен подумати про них погано, не те щоб щось зробити (погане – УНІАН)».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, відколи він став мером, бабусі замінили йому матір.

«Я щасливий, що моє життя за їхньої участі відбулося. Це вони сьогодні єдині герої сучасності. Вони відстояли тепло в усіх будинках, в усій Україні. Всі мери повинні низько вклонитися цим людям», - сказав столичний голова, коментуючи сьогоднішнє вранішнє пікетування Кабінету Міністрів у зв`язку з відключенням половини столичних будинків від тепло- і водопостачання.

Як повідомлялося, сьогодні будівлю Кабінету Міністрів України пікетували близько 500 активістів Блоку Черновецького. Це були переважно літні люди. Вони виступали проти відключення в Києві тепла та гарячої води, а також висловлювали невдоволення діяльністю уряду.

«Ось такі справи у мене з моїми бабусями. Їх 500 тисяч у Києві, які підтримують мене. І поки вони ставитимуться до мене з любов`ю, я не піду з поста мера, хоч би які посади мені не пропонували», - підсумував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Далі він запропонував журналістам поспілкуватися зі своїми «видатними заступниками»: співголовою фракції блоку його імені в Київраді Аллою ШЛАПАК і своїм заступником-секретарем Київради Олесем ДОВГИМ, яких, як зазначив мер, із задоволенням побачать телеглядачі в усій Україні.

“Не розслабляйтеся, задайте їм найбільш незручні запитання», - сказав мер, звертаючись до журналістів і йдучи із зали, де відбувався брифінг.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії сказали, що до таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обґрунтованих витрат на виробництво і тарифом на теплову енергію.

У “Київенерго” стверджували, що заходи щодо тимчасового припинення гарячого водопостачання споживачам дали змогу зберегти мінімальний рівень опалення й уникнути аварійного відключення устаткування ТЕЦ, що призвело б до непоправних наслідків.

Вранці 14 грудня АК "Київенерго" почало відновлення гарячого водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищила тиск газу на київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Сьогодні, 15 грудня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила упевненість, що відключення тепла і гарячого водопостачання в Києві наприкінці минулого тижня було спланованою мером столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ політичною провокацією.

На її думку, свідченням того, що згадані дії мали провокаційний характер, є сьогоднішнє пікетування будівлі Кабміну прихильниками Блоку Черновецького, які виступали проти відключення води й тепла, тоді як ще з неділі гаряче водопостачання та опалення в столиці вже з`явилося.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що тепло та гаряча вода з`явилися у квартирах киян у неділю завдяки втручанню в ситуацію уряду.