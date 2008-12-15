Литвин береться рятувати діалог з Росією

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що нашій державі необхідно «вирівнювати діалог» з Росією та іншими країнами пострадянського простору як на найвищому рівні, так і на рівні парламентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку думку спікер висловив сьогодні на зустрічі зі статс-секретарем, заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ.

У свою чергу, Г.КАРАСІН висловив думку про необхідність розв`язувати невирішені проблеми у двосторонніх відносинах «в атмосфері доброзичливості й добросусідства».

Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ привітав В.ЛИТВИНА з обранням на посаду голови Верховної Ради України.

Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, зокрема, їх міжпарламентську складову, та висловилися за активізацію контактів на рівні парламентів наших держав, зокрема, з огляду на необхідність подолання фінансово-економічної кризи.

У цьому контексті В.ЛИТВИН зазначив, що шляхи подолання впливів світової кризи, інших світових процесів, «було б добре скоординувати задля досягнення позитивних результатів». У свою чергу, Г.КАРАСІН висловив думку, що «фінансово-економічна криза, як не парадоксально, дає можливість, об`єднавши зусилля, спільно вийти зі складної ситуації».

Голова Верховної Ради України висловив переконання, що «немає завдань, які б ми не виконали, і роль парламентів у цьому є непересічною».

У зв`язку з цим В.ЛИТВИН запропонував провести найближчим часом восьме засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації за участю керівників парламентів України і Росії.

Голова Верховної Ради повідомив заступнику міністра закордонних справ РФ про поточну політико-економічну ситуацію в Україні та про законодавчу діяльність українського парламенту, зокрема, про перебіг бюджетного процесу. В.ЛИТВИН заявив, що він як голова Верховної Ради України докладе всіх зусиль, аби робота парламенту була зосереджена виключно на тих питаннях, «які об`єднують країну, а не на тих, які є подразниками для суспільства».