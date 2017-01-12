Порошенко і Саакашвілі заочно обмінялися "шпильками" на адресу один одного

Зокрема, Порошенко дорікнув Саакашвілі за проблеми з будівництвом доріг, піар і скандал навколо Центру надання адміністративних послуг, пише Українська правда.

Президент зазначив, що на дорожнє будівництво в Україні в 2016 році було передбачено 12 мільярдів гривень, а в 2017 року передбачено 30 мільярдів.

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За його словами, в минулому році Одеська область була другою в країні з бюджету на будівництво доріг – їй запланували з усіх джерел фінансування 1 мільярд 20 мільйонів гривень на це, але "освоєно трохи більше 900 мільйонів", а "300 мільйонів" – 30% коштів, виділених державою – Одещина не використовувала, "тільки розмовами займалися".

При цьому з вартості кілометра Одеса входить до четвірки областей, де будівництво доріг найдорожче, сказав глава держави з посиланням на дані міжнародної неурядової організації.

Він також нагадав, що з Одеси почався експеримент, коли кошти від перевиконання бюджету на митниці спрямовуються на будівництво доріг, який пізніше розповсюдили на Львівську та Івано-Франківську області.

При цьому Порошенко обурився, що митниця Одеської області – на відміну від Львівської та Івано-Франківської – не показувала перевиконання, а був лише піар: "З 10 місяців – до жовтня 2016 року, поки було попереднє керівництво – тільки по 1 місяцю, серпня, було перевиконання і 22 мільйони надійшло на будівництво доріг. По інших місяцях, за інформацією Міністерства фінансів і Фіскальної служби, було недовиконання. А тільки в грудні перевиконання стало на 400 мільйонів!.. Що хочете мені розповідайте, але це документ", – заявив він.

У свою чергу, Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook звинуватив Порошенка у "цинічній брехні" і процитував Авраама Льнкольна: "Можна дурити частину людей весь час, можна обдурювати всіх якийсь час, але неможливо всіх дурити завжди".

Він також додав, що йому не дали висловити свою позицію в ефірі одного з каналів, а представника його команди "грубо заткнули".

Крім цього, Саакашвілі назвав свого наступника на посаду голови Одеської ОДА "черговим баригою".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 12 січня представив Максима Степанова на посаді голови Одеської ОДА.