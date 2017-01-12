Суд таки зобов'язав НАБУ закрити справу проти Мартиненка - адвокат

Про це заявив адвокат Петро Бойко, який представляє інтереси Миколи Мартиненка.

"НАБУ спекулює громадською думкою, використовуючи складні для розуміння пересічному громадянину юридичні термінології. Детективам НАБУ достеменно відомо, що фактично і юридично рішення суду від 11.01.2017 змушує їх закрити провадження щодо Мартиненка. Просто чинне процесуальне законодавство визначає єдину форму судового рішення про зобов’язання закрити кримінальне провадження - саме так, як написано в ухвалі Солом’янського районного суду", - цитує адвоката прес-служба Мартиненка.

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"Тому публічні заяви представників НАБУ є намаганням «зберегти обличчя» після програного процесу і продовженням піару на нібито "справі Мартиненка". Насправді за понад рік з того часу, коли у 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, НАБУ не знайшло жодних фактів про його причетність до будь-яких порушень закону", - наголосив представник екс-депутата.