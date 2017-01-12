НАБУ продовжує розслідувати "справу Мартиненка"

Детективи НАБУ продовжують розслідувати факти у справі щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

По це УНІАН повідомили в прес-службі НАБУ.

«Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідувати факти одержання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівлях, здійснених ДП «НАЕК «Енергоатом». Заяви про зобов’язання Бюро закрити це провадження буцімто за рішенням суду не відповідають дійсності», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголошують, що 11 січня Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Мартиненка у закритті зазначеного провадження.

«Натомість суд зобов’язав Бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду», - додали в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ з посиланням на прес-службу Мартиненка, заявляли, що Солом'янський райсуд зобов'язав НАБУ впродовж десяти днів ухвалити процесуальне рішення про закриття кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата

Кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом» НАБУ зареєструвало в грудні 2015 року.

Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

22 грудня 2015 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від «Народного фронту» Мартиненка.

Вперше Мартиненка викликали на допит до НАБУ 29 грудня 2015 року, однак він не з'явився у зв'язку з хворобою. 11 січня 2016 року він не з'явився на допит вдруге.