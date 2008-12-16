Томенко розповів про популярну серед політиків забаву

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає політиків «ходити у народ», а не до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні журналістам у парламенті.

«Треба зупинити сучасну українську політичну забаву «ходіння до Президента», а натомість почати політикам «ходити у народ», - сказав він.

«Останні кілька років ледь не головним завданням команди Президента стає організація так званого «ходіння до Президента». Це перетворилося у своєрідну забаву, коли в Секретаріаті Президента роблять «велику політику» з того, хто повинен прийти до Президента, а кого треба викреслити зі списку. На жаль, журналісти з такого «ходіння» роблять головну подію в Україні», - зауважив М.ТОМЕНКО.

На його думку, така ситуація допустима лише в умовах стабільної, процвітаючої країни. Проте це виглядає як знущання над народом в умовах соціально-економічної кризи.

«Очевидно, «Нашій Україні» треба зупинити «ходіння до Президента» та прийняти нарешті рішення – чи ця політична сила працює у парламенті і ухвалює рішення, які вимагає від неї суспільство, чи далі займається черговими політичними інтригами», - зазначив М.ТОМЕНКО. На його думку, «Наша Україна» має піти до людей і почути ті вимоги, які народ висуне перед нею.

«На цьому тижні «ходіння до Президента» має закінчитися, і НУ-НС повинен підтримати ухвалення необхідних законопроектів для подолання соціально-економічної кризи в Україні та взяти участь у прийнятті проекту держбюджету на наступний рік», - вважає М.ТОМЕНКО.