Кириленко пропонує міністрам розслабитися до кінця тижня

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО запевняє, що на поточному тижні у ВР не розглядатимуться кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції заявив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що «на цьому тижні кадрових змін в уряді не буде, оскільки пріоритетом є напрацювання нормативної бази». Він зазначив, що деякі зміни в уряді будуть. За його словами, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вноситиме кандидатури на посади в уряді, попередньо узгодивши їх із коаліцією.