Вечірнього засідання парламенту сьогодні не буде

Сьогодні вечірнього засідання Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР ухвалила рішення продовжити ранкове засідання до завершення розгляду порядку денного на сьогодні, з тим, щоб вечірнє засідання не проводити.

За дане рішення проголосувало 359 із 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. На даний час для розгляду парламенту залишилося 4 законопроекти, три з яких стосуються ставки акцизного збору на тютюнові вироби.

Як відомо, згідно з графіком роботи парламенту ранкове засідання триває до 14 години, а вечірнє розпочинається о 16 годині. Зараз парламент продовжує працювати, розглядаючи законопроекти.