У Ющенка заявляють, що вихід один - міняти прем'єр-міністра

В Секретаріаті Президента вважають, що Україна зможе вийти з економічної кризи лише замінивши прем’єр-міністра, а не завдяки створенню коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ висловив побажання, щоб економічна ситуація в державі після обрання спікера та підписання угоди про створення коаліції поліпшилась.

«Дай Боже, щоб з обранням голови парламенту та підписанням коаліційної угоди зірвало ситуацію з місця, але, якщо бути чесним і відвертим, справа не в парламенті і не в коаліції, справа в уряді, а точніше в прем’єр-міністрі», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що необхідно змінити склад уряду і, в першу чергу, прем’єр-міністра.

«Не треба ходити кругами і шукати відповідь там, де її ніколи не знайдеш, треба міняти склад уряду і, зрозуміло, щоб був інший прем’єр-міністр», - сказав заступник глави Секретаріату Президента.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив думку, що уряд досі не розробив і не подав до парламенту проект державного бюджету на 2009 рік через те, що боїться сказати людям правду, що очікує їх в наступному році.